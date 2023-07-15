ISW заявил об успехах ВСУ: воины продвинулись на трех направлениях

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлених и добились успехов на некоторых участках.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

В частности, Силы обороны Украины ведут наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) направлениях.

«Генштаб Украины сообщил, что украинские силы добились частичного успеха на направлении Белая Гора-Андреевка (9-15 км юго-западнее Бахмута)», — пишут аналитики.

Кроме этого, были сообщения, что на Мелитопольском направлении в неустановленных местах украинские силы продвинулись более, чем на 1700 метров.

В ISW добавили, что в российских пабликах утверждают, что украинские воины совершили локальный прорыв российских оборонительных рубежей к северу от Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки) в Запорожской области.

Также аналитики отметили, что украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная, Авдеевка – Донецк и вокруг Бахмута.