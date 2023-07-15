ISW заявил об успехах ВСУ: воины продвинулись на трех направлениях
Украинские войска продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлених и добились успехов на некоторых участках.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.
В частности, Силы обороны Украины ведут наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) направлениях.
«Генштаб Украины сообщил, что украинские силы добились частичного успеха на направлении Белая Гора-Андреевка (9-15 км юго-западнее Бахмута)», — пишут аналитики.
Кроме этого, были сообщения, что на Мелитопольском направлении в неустановленных местах украинские силы продвинулись более, чем на 1700 метров.
В ISW добавили, что в российских пабликах утверждают, что украинские воины совершили локальный прорыв российских оборонительных рубежей к северу от Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки) в Запорожской области.
Также аналитики отметили, что украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная, Авдеевка – Донецк и вокруг Бахмута.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 07:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлених и добились успехов на некоторых участках.".