ISW заявив про успіхи ЗСУ: воїни просунулися на трьох напрямках

Українські війська продовжують контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і досягли успіхів на деяких ділянках.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Зокрема, Сили оборони України ведуть наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (район кордону Донецько-Запорізької області) напрямках.

«Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на напрямку Біла Гора-Андріївка (9-15 км на південний захід від Бахмута)», – пишуть аналітики.

Крім цього, були повідомлення, що на Мелітопольському напрямку у невстановлених місцях українські сили просунулися на понад 1700 метрів.

В ISW додали, що в російських пабліках стверджується, що українські воїни здійснили локальний прорив російських оборонних рубежів на північ від Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки) в Запорізькій області.

Також аналітики відзначили, що українські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії «Сватове-Кремінна», «Авдіївка – Донецьк» та навколо Бахмута.