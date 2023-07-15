ISW заявив про успіхи ЗСУ: воїни просунулися на трьох напрямках
Українські війська продовжують контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і досягли успіхів на деяких ділянках.
Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.
Зокрема, Сили оборони України ведуть наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (район кордону Донецько-Запорізької області) напрямках.
«Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на напрямку Біла Гора-Андріївка (9-15 км на південний захід від Бахмута)», – пишуть аналітики.
Крім цього, були повідомлення, що на Мелітопольському напрямку у невстановлених місцях українські сили просунулися на понад 1700 метрів.
В ISW додали, що в російських пабліках стверджується, що українські воїни здійснили локальний прорив російських оборонних рубежів на північ від Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки) в Запорізькій області.
Також аналітики відзначили, що українські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії «Сватове-Кремінна», «Авдіївка – Донецьк» та навколо Бахмута.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 07:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські війська продовжують контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і досягли успіхів на деяких ділянках.".