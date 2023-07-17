Генштаб назвал девять населенных пунктов Харьковщины, по которым била армия РФ

В Харьковской области в течение суток вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. При этом на Купянском — украинские защитники стойко держат оборону, пишет Генштаб.