Генштаб назвал девять населенных пунктов Харьковщины, по которым била армия РФ
Фото: Генштаб ВСУ
В Харьковской области в течение суток вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. При этом на Купянском — украинские защитники стойко держат оборону, пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 19:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка.".