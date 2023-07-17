Генштаб назвав дев’ять населених пунктів Харківщини, по яких гатила армія РФ

У Харківській області протягом доби ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. При цьому на Куп’янському – українські захисники стійко тримають оборону, пише Генштаб.