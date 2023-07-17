Генштаб назвав дев’ять населених пунктів Харківщини, по яких гатила армія РФ
У Харківській області протягом доби ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Супротивник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. При цьому на Куп’янському – українські захисники стійко тримають оборону, пише Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 19:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області протягом доби ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка.".