Погиб в своем дворе: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов
Фото: ГУНП в Харьковской области
В селе Русская Лозовая Харьковского района следователи эксгумировали труп 70-летнего местного жителя.
Мужчина погиб 26 апреля 2022 года, попавши под вражеский обстрел. В тот момент житель находился в собственном дворе. Погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Русская Лозовая Харьковского района следователи эксгумировали труп 70-летнего местного жителя.".