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Погиб в своем дворе: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов

Общество 16:01   17.07.2023
Виктория Яковенко
Погиб в своем дворе: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов Фото: ГУНП в Харьковской области

В селе Русская Лозовая Харьковского района следователи эксгумировали труп 70-летнего местного жителя.

Мужчина погиб 26 апреля 2022 года, попавши под вражеский обстрел. В тот момент житель находился в собственном дворе. Погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 16:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Русская Лозовая Харьковского района следователи эксгумировали труп 70-летнего местного жителя.".