Погиб в своем дворе: на Харьковщине эксгумировали тело жертвы оккупантов

В селе Русская Лозовая Харьковского района следователи эксгумировали труп 70-летнего местного жителя.

Мужчина погиб 26 апреля 2022 года, попавши под вражеский обстрел. В тот момент житель находился в собственном дворе. Погиб на месте, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По факту смерти мужчины проводят досудебное расследование по статье «нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством» (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.