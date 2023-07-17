Загинув на власному подвір’ї: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів
Фото: ГУНП в Харківській області
У селі Руська Лозова Харківського району слідчі ексгумували труп 70-річного місцевого мешканця.
Чоловік загинув 26 квітня 2022 року, потрапивши під ворожий обстріл. На той момент мешканець знаходився у власному дворі. Загинув на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За фактом смерті чоловіка проводять досудове розслідування за статтею «порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством» (ч. 2 ст. 438 КК України).
Тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті, додали у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: Обстріл Вовчанська: 64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Загинув на власному подвір’ї: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 16:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Руська Лозова Харківського району слідчі ексгумували труп 70-річного місцевого мешканця.".