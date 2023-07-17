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Загинув на власному подвір’ї: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів

Суспільство 16:01   17.07.2023
Вікторія Яковенко
Загинув на власному подвір’ї: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів Фото: ГУНП в Харківській області

У селі Руська Лозова Харківського району слідчі ексгумували труп 70-річного місцевого мешканця.

Чоловік загинув 26 квітня 2022 року, потрапивши під ворожий обстріл. На той момент мешканець знаходився у власному дворі. Загинув на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За фактом смерті чоловіка проводять досудове розслідування за статтею «порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством» (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті, додали у ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 16:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Руська Лозова Харківського району слідчі ексгумували труп 70-річного місцевого мешканця.".