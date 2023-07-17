Загинув на власному подвір’ї: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів

У селі Руська Лозова Харківського району слідчі ексгумували труп 70-річного місцевого мешканця.

Чоловік загинув 26 квітня 2022 року, потрапивши під ворожий обстріл. На той момент мешканець знаходився у власному дворі. Загинув на місці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За фактом смерті чоловіка проводять досудове розслідування за статтею «порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством» (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті, додали у ГУ Нацполіції в Харківській області.