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Почти 4 миллиарда гривен задолжали харьковчане за тепло, воду и газ

Общество 20:46   19.07.2023
Елена Нагорная
Почти 4 миллиарда гривен задолжали харьковчане за тепло, воду и газ Инфографика: «Суспільне Харків»

В Харькове с начала 2022 года выросли долги за коммунальные услуги. Горожане не заплатили за газ, теплоснабжение, холодную и горячую воду почти 4 миллиарда гривен.

С 1 января 2022 года по 30 мая 2023 года долги харьковчан за отопление и горячее водоснабжение составляют 3,2 миллиарда гривен, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на финансового директора КП «Харьковские тепловые сети» Игоря Горишнего.

«Во время действия военного положения начисление штрафов приостановлено, однако потребители согласно законодательству обязаны оплачивать коммунальные услуги в установленные сроки», — говорит Горишний.

По его словам, предприятие принудительно взимает задолженность.

«В случае обращения в суд потребитель должен оплатить кроме долга судебные издержки, 3% годовых, инфляционные расходы и исполнительный сбор в размере 10% от суммы долга», — пояснил Горишний.

Он подчеркнул, что несвоевременная оплата существенно влияет на работу предприятия и устойчивое прохождение отопительного сезона 2023-2024 годов.

«Насущная проблема — закупка природного газа для прохождения отопительного сезона. Кроме того, «Харьковские теплосети» должны провести ремонты в межотопительный сезон и работы по подготовке к отопительному сезону», — объясняет финансовый директор теплосетей.

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Задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение, которая образовалась за аналогичный период, составляет 654 миллиона 753 тысячи гривен, рассказал заместитель гендиректора по правовому обеспечению и безопасности КП «Харьковводоканал» Дмитрий Бураков.

По его информации, в этом году харьковчане погасили задолженность, которая образовалась во время полномасштабной войны, в размере 126,5 миллионов гривен.

«Боевые действия на территории Харьковской области повлияли на переезд населения и прекращение деятельности ряда предприятий, что значительно сократило объемы предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению. За время действия военного положения начислено лишь 59,9% от суммы доходов, предусмотренных тарифами, а уровень оплаты потребителями составляет 30,2%», — говорит Бураков.

«Сейчас предприятие не имеет возможности в полном объеме платить налоги и рассчитываться за электрическую энергию, газ, материалы, запчасти, топливо, на которые выросли цены за период военного положения. В частности, задолженность за энергоносители составляет более 1,59 миллиарда гривен, неуплата которой может привести к критическим последствиям, связанным с отключением предприятия от системы энергоснабжения», — говорит Бураков.

Стоимость производственно-технологических затрат на электроэнергию составляет более 40%, объясняет заместитель гендиректора. По его словам, «отключение электроэнергии на предприятии может привести к техногенной катастрофе из-за вероятности залпового сброса неочищенных сточных вод потребителей в реки города».

Задолженность за газ с 1 января 2022 года по 30 мая 2023 года составляет более 27 миллионов гривен, рассказал коммерческий директор «Харьковгоргаза» Дмитрий Беспалов.

По его данным, «несвоевременная оплата услуг приводит к тому, что предприятие не может в полном объеме рассчитаться с контрагентами. Штрафов предприятие к потребителям во время действия военного положения не применяет».

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 20:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с начала 2022 года выросли долги за коммунальные услуги. Горожане не заплатили за газ, теплоснабжение, холодную и горячую воду почти 4 миллиарда гривен.".