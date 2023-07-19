Майже 4 мільярди гривень заборгували харків’яни за тепло, воду і газ

У Харкові з початку 2022 року зросли борги за комунальні послуги. Містяни не заплатили за газ, теплопостачання, холодну та гарячу воду майже 4 мільярди гривень.

З 1 січня 2022 року по 30 травня 2023 року борги харків’ян за опалення та гаряче водопостачання становлять 3,2 мільярда гривень, повідомляє “Суспільне Харків” з посиланням на фінансового директора КП “Харківські теплові мережі” Ігоря Горішнього.

“Під час дії воєнного стану нарахування штрафів призупинено, проте споживачі згідно з законодавством зобов’язані оплачувати комунальні послуги у встановлені строки”, – каже Горішній.

За його словами, підприємство примусово стягує заборгованість.

“У разі звернення до суду споживач має сплатити окрім боргу судові витрати, 3% річних, інфляційні витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від суми боргу”, – пояснив Горішній.

Він наголосив, що невчасна оплата суттєво впливає на роботу підприємства та стійке проходження опалювального сезону 2023-2024 років.

“Нагальна проблема — закупівля природного газу для проходження опалювального сезону. Крім того, “Харківські тепломережі” мають провести ремонти в міжопалювальний сезон та роботи з підготовки до опалювального сезону”, – пояснює фінансовий директор тепломереж.

Заборгованість за холодне водопостачання та водовідведення, яка утворилася за аналогічний період, становить 654 мільйони 753 тисячі гривень, розповів заступник гендиректора з правового забезпечення та безпеки КП “Харківводоканал” Дмитро Бураков.

За його інформацією, цьогоріч харків’яни сплатили заборгованість, яка утворилася під час повномасштабної війни, у розмірі 126,5 мільйона гривень.

“Бойові дії на території Харківської області вплинули на переїзд населення та припинення діяльності ряду підприємств, що значно скоротило обсяги надання послуг з водопостачання та водовідведення. За час дії воєнного стану нараховано лише 59,9% від суми доходів, передбачених тарифами, а рівень сплати споживачами складає 30,2%”, — говорить Бураков.

“Нині підприємство не має можливості в повному обсязі сплачувати податки та розраховуватися за електричну енергію, газ, матеріали, запчастини, паливо, на які зросли ціни за період воєнного стану. Зокрема, заборгованість за енергоносії складає понад 1,59 мільярда гривень, несплата якої може призвести до критичних наслідків, пов’язаних з відключенням підприємства від системи енергопостачання”, — каже Бураков.

Вартість виробничо-технологічних витрат на електроенергію складає понад 40%, пояснює заступник гендиректора. За його словами, “відключення електроенергії на підприємстві може призвести до техногенної катастрофи через імовірність залпового скиду неочищених стічних вод споживачів у річки міста”.

Заборгованість за газ з 1 січня 2022 року по 30 травня 2023 року становить понад 27 мільйонів гривень, розповів комерційний директор “Харківміськгазу” Дмитро Беспалов.

За його даними, “несвоєчасна оплата послуг призводить до того, що підприємство не може в повному об’ємі розрахуватися з контрагентами. Штрафів підприємство до споживачів під час дії воєнного стану не застосовує”.