Из-за угрозы ракет. Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения

Обучение в школах Богодуховской громады в 2023-2024 учебном году будет проходить в онлайн-режиме с использованием гаджетов, сообщил Богодуховский городской совет.

Такое решение сегодня приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Богодуховского горсовета.

«Члены Комиссии руководствовались единственным и первоочередным аргументом — безопасность детей и персонала учебных заведений, которую пока невозможно обеспечить, поскольку наша община находится в зоне досягаемости враждебных РСЗО, систем типа С-300 и т.д.», — пояснил Богодуховский городской совет.