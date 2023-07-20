Из-за угрозы ракет. Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения
Обучение в школах Богодуховской громады в 2023-2024 учебном году будет проходить в онлайн-режиме с использованием гаджетов, сообщил Богодуховский городской совет.
Такое решение сегодня приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Богодуховского горсовета.
«Члены Комиссии руководствовались единственным и первоочередным аргументом — безопасность детей и персонала учебных заведений, которую пока невозможно обеспечить, поскольку наша община находится в зоне досягаемости враждебных РСЗО, систем типа С-300 и т.д.», — пояснил Богодуховский городской совет.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обучение в школах Богодуховской громады в 2023-2024 учебном году будет проходить в онлайн-режиме с использованием гаджетов, сообщил Богодуховский городской совет.".