Через загрозу ракет. Ще громада Харківщини відмовилася від офлайн-навчання
Навчання у школах Богодухівської громади у 2023-2024 навчальному році проходитиме в онлайн-режимі з використанням гаджетів, повідомила Богодухівська міська рада.
Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Богодухівської міської ради.
«Члени Комісії керувалися єдиним і першочерговим аргументом – безпека дітей та персоналу закладів освіти, яку наразі неможливо забезпечити, оскільки наша громада знаходиться в зоні досяжності ворожих РСЗВ, систем типу С-300 тощо», – пояснила Богодухівська міська рада.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 17:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навчання у школах Богодухівської громади у 2023-2024 навчальному році проходитиме в онлайн-режимі з використанням гаджетів, повідомила Богодухівська міська рада.".