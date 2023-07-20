Через загрозу ракет. Ще громада Харківщини відмовилася від офлайн-навчання

Навчання у школах Богодухівської громади у 2023-2024 навчальному році проходитиме в онлайн-режимі з використанням гаджетів, повідомила Богодухівська міська рада.

Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Богодухівської міської ради.

«Члени Комісії керувалися єдиним і першочерговим аргументом – безпека дітей та персоналу закладів освіти, яку наразі неможливо забезпечити, оскільки наша громада знаходиться в зоні досяжності ворожих РСЗВ, систем типу С-300 тощо», – пояснила Богодухівська міська рада.