Работал в незаконной тюрьме: СБУ выявила коллаборанта на Харьковщине

СБУ разоблачила очередного «народного милиционера». Во время оккупации Изюма местный житель пошел работать к оккупантам, а после освобождения города сбежал с ними.

33-летний житель Изюмского района добровольно начал сотрудничать с врагом. Он получил «должность» в так называемом «Изюмском отделе полиции Харьковской области».

«В июле прошлого года он устроился «помощником дежурного» в так называемый «изолятор временного содержания» рашистов, где к тому времени уже работал его старший брат. Этот «Изолятор временного содержания» по сути был незаконной тюрьмой оккупантов, куда российские захватчики помещали похищенных украинских граждан, самовольно лишая их свободы», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его данным, коллаборант обеспечивал «тюремный режим» в «изоляторе», принимал незаконно задержанных земляков и содержал их в изоляции без связи с внешним миром.

«Накануне деоккупации коллаборант скрылся вместе с российскими захватчиками и сейчас скрывается на неподконтрольных территориях», — отметил Абдула.

Предателю заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме. Ранее такое же заочное подозрение получил старший брат мужчины. Их ищут, чтобы привлечь к ответственности.