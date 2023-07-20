Работал в незаконной тюрьме: СБУ выявила коллаборанта на Харьковщине
СБУ разоблачила очередного «народного милиционера». Во время оккупации Изюма местный житель пошел работать к оккупантам, а после освобождения города сбежал с ними.
33-летний житель Изюмского района добровольно начал сотрудничать с врагом. Он получил «должность» в так называемом «Изюмском отделе полиции Харьковской области».
«В июле прошлого года он устроился «помощником дежурного» в так называемый «изолятор временного содержания» рашистов, где к тому времени уже работал его старший брат. Этот «Изолятор временного содержания» по сути был незаконной тюрьмой оккупантов, куда российские захватчики помещали похищенных украинских граждан, самовольно лишая их свободы», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его данным, коллаборант обеспечивал «тюремный режим» в «изоляторе», принимал незаконно задержанных земляков и содержал их в изоляции без связи с внешним миром.
«Накануне деоккупации коллаборант скрылся вместе с российскими захватчиками и сейчас скрывается на неподконтрольных территориях», — отметил Абдула.
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Предателю заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме. Ранее такое же заочное подозрение получил старший брат мужчины. Их ищут, чтобы привлечь к ответственности.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила очередного «народного милиционера». Во время оккупации Изюма местный житель пошел работать к оккупантам, а после освобождения города сбежал с ними".