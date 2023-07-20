Працював у незаконній в’язниці: СБУ виявила колаборанта на Харківщині

СБУ викрила чергового “народного міліціонера”. Під час окупації Ізюма місцевий житель пішов працювати до окупантів, а після звільнення міста втік із ними.

33-річний мешканець Ізюмського району добровільно почав співпрацювати із ворогом. Він отримав “посаду” у так званому “Ізюмському відділі поліції Харківської області”.

“У липні минулого року він влаштувався “помічником чергового“ до так званого “ізолятору тимчасового тримання“ рашистів, де на той час вже працював його старший брат. Цей “Ізолятор тимчасового тримання“ по суті був незаконною в’язницею окупантів, куди російські загарбники поміщали викрадених українських громадян, свавільно позбавляючи їх волі“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його даними, колаборант забезпечував “тюремний режим” в “ізоляторі”, приймав незаконно затриманих земляків та утримував їх в ізоляції без зв’язку із зовнішнім світом.

“Напередодні деокупації колаборант втік разом з російськими загарбниками і наразі переховується на непідконтрольних територіях“, – зазначив Абдула.

Зраднику заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі. Раніше таку ж заочну підозру отримав старший брат чоловіка. Їх шукають, щоби притягнути до відповідальності.