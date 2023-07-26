Маляр рассказала о действиях врага на Купянском направлении
Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.
«Там враг ищет в нашей обороне слабые места, совершает артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается протиснуть нашу оборону, но безуспешно», — отметила Маляр.
Она также подчеркнула, что украинские защитники принимают все меры, чтобы остановить врага.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.".