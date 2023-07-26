Маляр рассказала о действиях врага на Купянском направлении

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.

«Там враг ищет в нашей обороне слабые места, совершает артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается протиснуть нашу оборону, но безуспешно», — отметила Маляр.

Она также подчеркнула, что украинские защитники принимают все меры, чтобы остановить врага.