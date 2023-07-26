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Маляр розповіла про дії ворога на Куп’янському напрямку

Події 15:59   26.07.2023
Вікторія Яковенко
Маляр розповіла про дії ворога на Куп’янському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм.

«Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно», – зазначила Маляр.

Вона також підкреслила, що українські захисники вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.

Читайте також: У ЗСУ не підтверджують втрату населених пунктів поблизу Куп’янська – CNN

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.".