Маляр розповіла про дії ворога на Куп’янському напрямку
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм.
«Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно», – зазначила Маляр.
Вона також підкреслила, що українські захисники вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 15:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.".