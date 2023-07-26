Маляр розповіла про дії ворога на Куп’янському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм.

«Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно», – зазначила Маляр.

Вона також підкреслила, що українські захисники вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.