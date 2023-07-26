На Харьковщине браконьер сетками наловил 22 кг рыбы: ему сообщили о подозрении

На Оскольском водохранилище в Изюмском районе 12 апреля 59-летний мужчина ловил рыбу запрещенными орудиями.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители изъяли у браконьера рыболовные сетки и разные виды рыб весом около 22 кг. Сумма ущерба составляет около 75 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.