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На Харьковщине браконьер сетками наловил 22 кг рыбы: ему сообщили о подозрении

Общество 13:21   26.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине браконьер сетками наловил 22 кг рыбы: ему сообщили о подозрении Фото: ГУНП в Харьковской области

На Оскольском водохранилище в Изюмском районе 12 апреля 59-летний мужчина ловил рыбу запрещенными орудиями.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители изъяли у браконьера рыболовные сетки и разные виды рыб весом около 22 кг. Сумма ущерба составляет около 75 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 13:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Оскольском водохранилище в Изюмском районе 12 апреля 59-летний мужчина ловил рыбу запрещенными орудиями.".