На Харьковщине браконьер сетками наловил 22 кг рыбы: ему сообщили о подозрении
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Оскольском водохранилище в Изюмском районе 12 апреля 59-летний мужчина ловил рыбу запрещенными орудиями.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители изъяли у браконьера рыболовные сетки и разные виды рыб весом около 22 кг. Сумма ущерба составляет около 75 тысяч гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Оскольском водохранилище в Изюмском районе 12 апреля 59-летний мужчина ловил рыбу запрещенными орудиями.".