На Харківщині браконьєр сітками наловив 22 кг риби: йому вручили підозру

На Оскільському водосховищі в Ізюмському району 12 квітня 59-річний чоловік ловив рибу забороненими знаряддями.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці вилучили у браконьєра рибальські сітки та різні види риб загальною вагою близько 22 кг. Сума збитків становить майже 75 тисяч гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину.