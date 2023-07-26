На Харківщині браконьєр сітками наловив 22 кг риби: йому вручили підозру
Фото: ГУНП в Харківській області
На Оскільському водосховищі в Ізюмському району 12 квітня 59-річний чоловік ловив рибу забороненими знаряддями.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці вилучили у браконьєра рибальські сітки та різні види риб загальною вагою близько 22 кг. Сума збитків становить майже 75 тисяч гривень.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ.
Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Оскільському водосховищі в Ізюмському району 12 квітня 59-річний чоловік ловив рибу забороненими знаряддями.".