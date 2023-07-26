На Харьковщине инспектор таможни работала на оккупантов и агитировала за РФ

Прокуратура передала в суд дело о бывшей работнице таможни из Купянска, которая добровольно пошла работать на врага.

«На тот момент она была старшим государственным инспектором отдела таможенного оформления «Грузовой» таможенного поста «Купянск» Харьковской таможни, однако стала на путь поддержки РФ. Женщина добровольно вступила в должность «и.о. ведущего специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Предательница принимала документацию и корреспонденцию в оккупационном органе власти, а также участвовала в незаконных проверках местных предпринимателей.

Кроме того, женщина агитировала своих коллег поддерживать действия РФ и призывала переходить на сторону врага.

Женщину уволили из таможни, ее объявили в розыск.

Экс-работницу таможни обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).