На Харківщині інспекторка митниці працювала на окупантів й агітувала за РФ

Прокуратура передала до суду справу щодо колишньої працівниці митниці з Куп’янська, яка з добровільно пішла працювати на ворога.

«На той момент вона була старшим державним інспектором відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці Держмитслужби, проте стала на шлях підтримки рф. Жінка добровільно обійняла посаду «и.о. ведущего специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зрадниця приймала документацію та кореспонденцію в окупаційному органі влади, а також брала участь у проведенні незаконних перевірок місцевих підприємців.

Крім того, жінка агітувала своїх колег підтримувати дії РФ та закликала переходити на бік ворога.

Наразі жінку звільнили з митниці, її оголосили у розшук.

Експрацівницю митниці обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).