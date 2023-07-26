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В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг

Происшествия 18:49   26.07.2023
Елена Нагорная
В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток армия РФ в Харьковской области обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодезное, Двуречная, Западное, Табаевка и Тополи.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ в Харьковской области обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодезное, Двуречная, Западное, Табаевка и Тополи.".