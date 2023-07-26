В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг

В течение суток армия РФ в Харьковской области обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодезное, Двуречная, Западное, Табаевка и Тополи.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

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