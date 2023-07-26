В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток армия РФ в Харьковской области обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодезное, Двуречная, Западное, Табаевка и Тополи.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ в Харьковской области обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодезное, Двуречная, Западное, Табаевка и Тополи.".