Live
  • Ср 26.07.2023
    • Харків
  •   +33°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.4
    • 🔴

У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Події 18:49   26.07.2023
Олена Нагорна
У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Протягом доби армія РФ у Харківській області обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Западне, Табаївка та Тополі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області.

Читайте також: Маляр розповіла про дії ворога на Куп’янському напрямку

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
26.07.2023, 18:49
Росіяни під Куп’янськом не зможуть утримати захоплені території – Коваленко
Росіяни під Куп’янськом не зможуть утримати захоплені території – Коваленко
26.07.2023, 18:24
У ЗСУ не підтверджують втрату населених пунктів поблизу Куп’янська – CNN
У ЗСУ не підтверджують втрату населених пунктів поблизу Куп’янська – CNN
26.07.2023, 15:38
Найпопулярніший російський топонім на Харківщині – дані Інституту нацпам’яті
Найпопулярніший російський топонім на Харківщині – дані Інституту нацпам’яті
26.07.2023, 11:47
У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець
У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець
26.07.2023, 10:21
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
14.07.2023, 08:19

Новини за темою:

18:32
Смертельна ДТП на Харківщині: авто вилетіло на дорогу, де проводили ремонт
18:10
“Харків – в укриття!” – Повітряні сили ЗСУ
14:55
Харків готовий до опалювального сезону на 62% – Терехов
14:35
«Шанси є» – Терехов про офлайн-навчання у Харкові
14:15
ДТП із тролейбусом у Харкові: Терехов повідомив про стан постраждалих

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ у Харківській області обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Западне, Табаївка та Тополі.".