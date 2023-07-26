У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
Протягом доби армія РФ у Харківській області обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Западне, Табаївка та Тополі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області.
Читайте також: Маляр розповіла про дії ворога на Куп’янському напрямку
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ у Харківській області обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Западне, Табаївка та Тополі.".