У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Протягом доби армія РФ у Харківській області обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Западне, Табаївка та Тополі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області.