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На Харьковщине россияне разрушили 75% энергообъектов – Укрэнерго

Общество 15:23   27.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине россияне разрушили 75% энергообъектов – Укрэнерго

За прошедшую зиму армия РФ разрушила или повредила 3/4 энергетических объектов, которые обеспечивают энергопитание Харькова и области.

Об этом на брифинге сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Это, прежде всего, магистральные подстанции и большие электростанции, расположенные на территории области и города Харьков. Они обеспечивали питание большей части населения города и области. Харьковчане и сами помнят, какие тяжелые дни приходилось переживать», – отметил Кудрицкий.

Он также сообщил, что сейчас большое количество поврежденных объектов в регионе восстановили, часть планируют отремонтировать до начала зимы.

«Магистральная сеть будет готова работать без ограничений во время отопительного сезона и обеспечивать питание потребителей области без каких-либо «узких мест» или ограничений. Мы готовим энергосети к зимним пикам потребления. И наша цель сделать так, чтобы отключение любого крупного объекта сети – линия электропередач, трансформаторная подстанция или энергоблок, не влекли за собой ограничения потребителей. К зиме Харьковщина должна быть готова», – добавил Кудрицкий.

Читайте также: Электроподстанцию в университете Харькова, разрушенную ракетой, восстановили

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую зиму армия РФ разрушила или повредила 3/4 энергетических объектов, которые обеспечивают энергопитание Харькова и области.".