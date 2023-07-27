На Харьковщине россияне разрушили 75% энергообъектов – Укрэнерго
За прошедшую зиму армия РФ разрушила или повредила 3/4 энергетических объектов, которые обеспечивают энергопитание Харькова и области.
Об этом на брифинге сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Это, прежде всего, магистральные подстанции и большие электростанции, расположенные на территории области и города Харьков. Они обеспечивали питание большей части населения города и области. Харьковчане и сами помнят, какие тяжелые дни приходилось переживать», – отметил Кудрицкий.
Он также сообщил, что сейчас большое количество поврежденных объектов в регионе восстановили, часть планируют отремонтировать до начала зимы.
«Магистральная сеть будет готова работать без ограничений во время отопительного сезона и обеспечивать питание потребителей области без каких-либо «узких мест» или ограничений. Мы готовим энергосети к зимним пикам потребления. И наша цель сделать так, чтобы отключение любого крупного объекта сети – линия электропередач, трансформаторная подстанция или энергоблок, не влекли за собой ограничения потребителей. К зиме Харьковщина должна быть готова», – добавил Кудрицкий.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую зиму армия РФ разрушила или повредила 3/4 энергетических объектов, которые обеспечивают энергопитание Харькова и области.".