На Харківщині росіяни зруйнували 75% енергоооб’єктів – Укренерго

Протягом минулої зими армія РФ зруйнувала або пошкодила 3/4 енергетичних об’єктів, які забезпечують енергоживлення Харкова й області.

Про це під час брифінгу повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Це передусім магістральні підстанції і великі електростанції, які розміщені на території області й міста Харків. Вони забезпечували живлення більшої частини населення міста й області. Харків’яни й самі пам’ятають, які важкі дні доводилося переживати», – зазначив Кудрицький.

Він також повідомив, що наразі велику кількість пошкоджених об’єктів в регіоні відновили, ще частину планують відремонтувати до початку зими.

«Магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час опалювального сезону і забезпечувати живлення споживачів області без якихось «вузьких місць» чи обмежень. Ми готуємо енергомережі до зимових піків споживання. І наша мета зробити так, щоб відключення будь-якого великого об’єкта мережі – лінія електропередач, трансформаторна підстанція або енергоблок, не спричиняли обмеження споживачів. До зими Харківщина має бути готова», – додав Кудрицький.