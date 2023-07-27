На Харківщині росіяни зруйнували 75% енергоооб’єктів – Укренерго
Протягом минулої зими армія РФ зруйнувала або пошкодила 3/4 енергетичних об’єктів, які забезпечують енергоживлення Харкова й області.
Про це під час брифінгу повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Це передусім магістральні підстанції і великі електростанції, які розміщені на території області й міста Харків. Вони забезпечували живлення більшої частини населення міста й області. Харків’яни й самі пам’ятають, які важкі дні доводилося переживати», – зазначив Кудрицький.
Він також повідомив, що наразі велику кількість пошкоджених об’єктів в регіоні відновили, ще частину планують відремонтувати до початку зими.
«Магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час опалювального сезону і забезпечувати живлення споживачів області без якихось «вузьких місць» чи обмежень. Ми готуємо енергомережі до зимових піків споживання. І наша мета зробити так, щоб відключення будь-якого великого об’єкта мережі – лінія електропередач, трансформаторна підстанція або енергоблок, не спричиняли обмеження споживачів. До зими Харківщина має бути готова», – додав Кудрицький.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої зими армія РФ зруйнувала або пошкодила 3/4 енергетичних об’єктів, які забезпечують енергоживлення Харкова й області.".