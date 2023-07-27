Live
  • Чт 27.07.2023
    • Харьков
  •   +32°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.46
    • 🟢

В ХОВА опровергли информацию ХАЦ, что будут тратить миллионы на пиар

Общество 18:01   27.07.2023
Оксана Якушко
В ХОВА опровергли информацию ХАЦ, что будут тратить миллионы на пиар

Харьковская областная военная администрация заявила, что не публиковала 7 новых закупок на информационные услуги, а новый тендер на пиар возник из-за технической ошибки.

«На портале Prozorro были проведены технические обновления, которые никак не связаны с новыми закупками и дополнительными расходами, как отмечают некоторые издания и телеграмм-каналы. Поэтому просим представителей медиа и общественных организаций, в частности, ОО «Харьковский антикоррупционный центр», проверять информацию, прежде чем публиковать ее на своих информационных ресурсах», — подчеркнули в ХОВА.

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы по оперативному информированию граждан области о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам жизни региона из областного бюджета выделено 5181406 грн (решение Харьковского областного совета от 24.12.2022 № 472-VII «Об областном бюджет Харьковской области на 2023 год»).

В феврале ХОВА на реализацию мероприятий профильной программы заключила 9 договоров на общую сумму 4679431 грн. По состоянию на июль 2023 г. новых договоров не заключалось.

Отметим, что Харьковская ОВА всегда открыта к диалогу и готова давать комментарии и разъяснения. Однако ни разу представители ОО «ХАЦ» не обратились за официальным комментарием.

Вместе с тем сообщаем, что согласно Закону Украины от 25.11.2015 г. №922-VIII «О публичных закупках» органы государственной власти в обязательном порядке через авторизованные электронные площадки обнародуют в системе закупок информацию о проведенных закупках.

Читайте также: В ХАЦ снова нашли тендеры на 2 млн грн, которые ХОВА потратила на пиар

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45
Зачем для укрытий в Харькове закупили лавки, крепящиеся к стенам, объяснил мэр
Зачем для укрытий в Харькове закупили лавки, крепящиеся к стенам, объяснил мэр
27.07.2023, 09:56
Готовил воздушную атаку РФ на Харьков: СБУ задержала агента вражеской разведки
Готовил воздушную атаку РФ на Харьков: СБУ задержала агента вражеской разведки
27.07.2023, 10:45
По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА
По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА
27.07.2023, 08:30
Гроза, град, местами шквалы. Завтра в Харькове и области ожидают непогоду
Гроза, град, местами шквалы. Завтра в Харькове и области ожидают непогоду
27.07.2023, 17:21

Новости по теме:

18:22
Один из харьковских трамваев в пятницу будет ходить по-другому
18:01
В ХОВА опровергли информацию ХАЦ, что будут тратить миллионы на пиар
17:21
Гроза, град, местами шквалы. Завтра в Харькове и области ожидают непогоду
15:07
Электроподстанцию в университете Харькова, разрушенную ракетой, восстановили
13:53
Спортсменка из Харькова Екатерина Садурская нырнула глубже всех в мире

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В ХОВА опровергли информацию ХАЦ, что будут тратить миллионы на пиар»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 18:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная военная администрация заявила, что не публиковала 7 новых закупок на информационные услуги, а новый тендер на пиар возник из-за технической ошибки.".