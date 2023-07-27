В ХОВА опровергли информацию ХАЦ, что будут тратить миллионы на пиар

Харьковская областная военная администрация заявила, что не публиковала 7 новых закупок на информационные услуги, а новый тендер на пиар возник из-за технической ошибки.

«На портале Prozorro были проведены технические обновления, которые никак не связаны с новыми закупками и дополнительными расходами, как отмечают некоторые издания и телеграмм-каналы. Поэтому просим представителей медиа и общественных организаций, в частности, ОО «Харьковский антикоррупционный центр», проверять информацию, прежде чем публиковать ее на своих информационных ресурсах», — подчеркнули в ХОВА.

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы по оперативному информированию граждан области о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам жизни региона из областного бюджета выделено 5181406 грн (решение Харьковского областного совета от 24.12.2022 № 472-VII «Об областном бюджет Харьковской области на 2023 год»).

В феврале ХОВА на реализацию мероприятий профильной программы заключила 9 договоров на общую сумму 4679431 грн. По состоянию на июль 2023 г. новых договоров не заключалось.

Отметим, что Харьковская ОВА всегда открыта к диалогу и готова давать комментарии и разъяснения. Однако ни разу представители ОО «ХАЦ» не обратились за официальным комментарием.

Вместе с тем сообщаем, что согласно Закону Украины от 25.11.2015 г. №922-VIII «О публичных закупках» органы государственной власти в обязательном порядке через авторизованные электронные площадки обнародуют в системе закупок информацию о проведенных закупках.