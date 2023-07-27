У ХОВА спростували інформацію ХАЦ, що витрачатимуть мільйони на піар
Харківська обласна військова адміністрація заявила , що не публікувала 7 нових закупівель на інформаційні послуги, а новий тендер на піар виник через технічну помилку.
«На порталі “Prozorro” були проведені технічні оновлення, які жодним чином непов’язані з новими закупівлями та додатковими витратами, як зазначають деякі видання та телеграм-канали. Тому просимо представників медіа та громадських організацій, зокрема ГО «Харківський антикорупційний центр», перевіряти інформацію, перш ніж публікувати її на своїх інформаційних ресурсах», – підкреслили в ХОВА.
У 2023 році на реалізацію заходів Програми з оперативного інформування громадян області про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо актуальних питань життя регіону з обласного бюджету виділено 5 181 406 грн (рішення Харківської обласної ради від 24.12.2022 № 472-VІII «Про обласний бюджет Харківської області на 2023 рік»).
У лютому ХОВА на реалізацію заходів профільної програми уклала 9 договорів на загальну суму 4 679 431 грн. Станом на липень 2023 року нових договорів не укладалося.
Зауважимо, що Харківська ОВА завжди відкрита до діалогу й готова надавати коментарі та роз’яснення. Проте, жодного разу представники ГО «ХАЦ» не звернулися за офіційним коментарем.
Разом з тим повідомляємо, що згідно Закону України від 25.11.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» органи державної влади в обов’язковому порядку через авторизовані електронні майданчики оприлюднюють у системі закупівель інформацію про проведені закупівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 18:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна військова адміністрація заявила , що не публікувала 7 нових закупівель на інформаційні послуги, а новий тендер на піар виник через технічну помилку.".