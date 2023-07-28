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«Машины просто утонули». Харьков накрыл мощный ливень (видео)

Происшествия 20:29   28.07.2023
Оксана Якушко
«Машины просто утонули». Харьков накрыл мощный ливень (видео)

Ливень, накрывший Харьков, буквально остановил город.

Сильнее всего затоплены районы, которые находятся в низине.

Перекресток улиц Героев Труда и Академика Павлова превратился в одно сплошное озеро.

Ливень в Харькове затопил дороги на Салтовке, возле Центрального рынка и в центре города. В результате временно остановили движение общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Даже метро остановилось из-за мощного ливня.

 

В оба направления не ходят трамваи на: пр. Героев Харькова – ул. Никитина; ул. Полтавский Путь – ул. Дмитриевская; пров. Пискуновский – Центральный рынок; ул. Героев Труда – ул. Гвардейцев-широнинцев; ул. Академика Павлова – пр. Юбилейный.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 20:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ливень, накрывший Харьков, буквально остановил город.".