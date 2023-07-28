«Машины просто утонули». Харьков накрыл мощный ливень (видео)

Ливень, накрывший Харьков, буквально остановил город.

Сильнее всего затоплены районы, которые находятся в низине.

Перекресток улиц Героев Труда и Академика Павлова превратился в одно сплошное озеро.

Ливень в Харькове затопил дороги на Салтовке, возле Центрального рынка и в центре города. В результате временно остановили движение общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Даже метро остановилось из-за мощного ливня.

В оба направления не ходят трамваи на: пр. Героев Харькова – ул. Никитина; ул. Полтавский Путь – ул. Дмитриевская; пров. Пискуновский – Центральный рынок; ул. Героев Труда – ул. Гвардейцев-широнинцев; ул. Академика Павлова – пр. Юбилейный.