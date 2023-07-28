«Машини просто потонули». Харків накрила потужна злива (відео)
Злива, яка накрила Харків, буквально зупинила місто.
Найсильніше затоплені райони, що знаходяться у низині.
Перехрестя вулиць Героїв Праці та Академіка Павлова перетворилося на одне суцільне озеро.
Злива у Харкові затопила дороги на Салтівці, біля Центрального ринку та в центрі міста. Внаслідок цього тимчасово зупинили рух громадського транспорту, повідомили в мерії.
Навіть метро зупинилося через сильну зливу.
В обидва напрямки не ходять трамваї на пр. Героїв Харкова – вул. Нікітіна; вул. Полтавський Шлях – вул. Дмитрівська; пров. Піскунівський – Центральний ринок; вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців-Широнінців; вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 20:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злива, яка накрила Харків, буквально зупинила місто.".