«Машини просто потонули». Харків накрила потужна злива (відео)

Злива, яка накрила Харків, буквально зупинила місто.

Найсильніше затоплені райони, що знаходяться у низині.

Перехрестя вулиць Героїв Праці та Академіка Павлова перетворилося на одне суцільне озеро.

Злива у Харкові затопила дороги на Салтівці, біля Центрального ринку та в центрі міста. Внаслідок цього тимчасово зупинили рух громадського транспорту, повідомили в мерії.

Навіть метро зупинилося через сильну зливу.

В обидва напрямки не ходять трамваї на пр. Героїв Харкова – вул. Нікітіна; вул. Полтавський Шлях – вул. Дмитрівська; пров. Піскунівський – Центральний ринок; вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців-Широнінців; вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний.