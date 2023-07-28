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«Машини просто потонули». Харків накрила потужна злива (відео)

Події 20:29   28.07.2023
Оксана Якушко
«Машини просто потонули». Харків накрила потужна злива (відео)

Злива, яка накрила Харків, буквально зупинила місто.

Найсильніше затоплені райони, що знаходяться у низині.

Перехрестя вулиць Героїв Праці та Академіка Павлова перетворилося на одне суцільне озеро.

Злива у Харкові затопила дороги на Салтівці, біля Центрального ринку та в центрі міста. Внаслідок цього тимчасово зупинили рух громадського транспорту, повідомили в мерії.

Навіть метро зупинилося через сильну зливу.

 

В обидва напрямки не ходять трамваї на пр. Героїв Харкова – вул. Нікітіна; вул. Полтавський Шлях – вул. Дмитрівська; пров. Піскунівський – Центральний ринок; вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців-Широнінців; вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злива, яка накрила Харків, буквально зупинила місто.".