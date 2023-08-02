«Это – сюр»: громада на Харьковщине демонтирует изображение Ленина – активисты
Фото: «Деколонизация. Украина»
В селе Новое Мажарово в Зачепиловской громаде решили убрать изображение Ленина.
Об этом сообщил Зачепиловский поселковый совет в ответ на запрос ОО «Деколонизация. Украина».
В ответе говорится, что профиль Ленина и надпись «колхоз коминтерн», размещенные на отдельном бетонном потолке, демонтируют в течение недели.
«То, что оно дожило до августа 2023 — это сюр», — подписали активисты.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Новое Мажарово в Зачепиловской громаде решили убрать изображение Ленина.".