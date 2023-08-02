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«Это – сюр»: громада на Харьковщине демонтирует изображение Ленина – активисты

Общество 15:16   02.08.2023
Виктория Яковенко
«Это – сюр»: громада на Харьковщине демонтирует изображение Ленина – активисты Фото: «Деколонизация. Украина»

В селе Новое Мажарово в Зачепиловской громаде решили убрать изображение Ленина.

Об этом сообщил Зачепиловский поселковый совет в ответ на запрос ОО «Деколонизация. Украина».

В ответе говорится, что профиль Ленина и надпись «колхоз коминтерн», размещенные на отдельном бетонном потолке, демонтируют в течение недели.

«То, что оно дожило до августа 2023 — это сюр», — подписали активисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 15:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Новое Мажарово в Зачепиловской громаде решили убрать изображение Ленина.".