«Це – сюр»: у громаді на Харківщині демонтують зображення Леніна – активісти
Фото: “Деколонізація. Україна”
У селі Нове Мажарове в Зачепилівській громаді вирішили прибрати зображення Леніна.
Про це повідомила Зачепилівська селищна рада у відповідь на запит ГО «Деколонізація. Україна».
У відповіді йдеться, що профіль Леніна та напис «колхоз комінтерн», які розміщенні на окремій бетонній стелі, демонтують протягом тижня.
«Те, що воно дожило до серпня 2023 року – це сюр», – підписали активісти.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Нове Мажарове в Зачепилівській громаді вирішили прибрати зображення Леніна.".