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«Це – сюр»: у громаді на Харківщині демонтують зображення Леніна – активісти

Суспільство 15:16   02.08.2023
Вікторія Яковенко
«Це – сюр»: у громаді на Харківщині демонтують зображення Леніна – активісти Фото: “Деколонізація. Україна”

У селі Нове Мажарове в Зачепилівській громаді вирішили прибрати зображення Леніна.

Про це повідомила Зачепилівська селищна рада у відповідь на запит ГО «Деколонізація. Україна».

У відповіді йдеться, що профіль Леніна та напис «колхоз комінтерн», які розміщенні на окремій бетонній стелі, демонтують протягом тижня.

«Те, що воно дожило до серпня 2023 року – це сюр», – підписали активісти.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 15:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Нове Мажарове в Зачепилівській громаді вирішили прибрати зображення Леніна.".