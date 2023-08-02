«Це – сюр»: у громаді на Харківщині демонтують зображення Леніна – активісти

У селі Нове Мажарове в Зачепилівській громаді вирішили прибрати зображення Леніна.

Про це повідомила Зачепилівська селищна рада у відповідь на запит ГО «Деколонізація. Україна».

У відповіді йдеться, що профіль Леніна та напис «колхоз комінтерн», які розміщенні на окремій бетонній стелі, демонтують протягом тижня.

«Те, що воно дожило до серпня 2023 року – це сюр», – підписали активісти.