Коровы и яки: в харьковский экопарк продолжают возвращаться животные (видео)
Животные возвращаются в харьковский экопарк. Очередные «переселенцы» – венгерские серые или степные коровы, а также яки.
«На днях из эвакуации в свой привычный дом вернулись венгерские серые – или степные – коровы. У себя на родине этих животных часто демонстрируют туристам, и они взяты под охрану законодательства. Рядом разместились выходцы из Тибетского нагорья – которые также работники Фельдман Экопарк вместе с волонтерами были вынуждены вывезти в безопасное место во время вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба экопарка.
В экопарке добавили, что вернувшиеся животные имеют хороший аппетит и отличное настроение.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животные возвращаются в харьковский экопарк. Очередные «переселенцы» – венгерские серые или степные коровы, а также яки.".