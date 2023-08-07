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Коровы и яки: в харьковский экопарк продолжают возвращаться животные (видео)

Общество 12:24   07.08.2023
Виктория Яковенко
Коровы и яки: в харьковский экопарк продолжают возвращаться животные (видео)

Животные возвращаются в харьковский экопарк. Очередные «переселенцы» – венгерские серые или степные коровы, а также яки.

«На днях из эвакуации в свой привычный дом вернулись венгерские серые – или степные – коровы. У себя на родине этих животных часто демонстрируют туристам, и они взяты под охрану законодательства. Рядом разместились выходцы из Тибетского нагорья – которые также работники Фельдман Экопарк вместе с волонтерами были вынуждены вывезти в безопасное место во время вражеских обстрелов», — сообщила пресс-служба экопарка.

В экопарке добавили, что вернувшиеся животные имеют хороший аппетит и отличное настроение.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животные возвращаются в харьковский экопарк. Очередные «переселенцы» – венгерские серые или степные коровы, а также яки.".