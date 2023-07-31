По экопарку под Харьковом снова бегают зебры (видео)
В региональный ландшафтный парк под Харьковом продолжают возвращать животных, которых эвакуировали в начале полномасштабного вторжения РФ из-за обстрелов. Среди них — зебры.
«Их дом — здесь. И мы очень рады, что наши животные, большинство из которых все еще разбросаны по разным уголкам Украины, постепенно возвращаются в восстановленные вольеры. Экопарк возрождается!» — пишут в Facebook ландшафтного парка.
Видео: пресс-служба экопарка
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Напомним, 1 июня 2023 года в экопарке открыли первую локацию — «Долину альпака». На открытой территории площадью до 4 гектаров завершили разминирование и поселили животных: альпака, овец, лошадей и коз. «Долина» находится по одну сторону от окружной, основной парк — по другую. Там пока работают саперы.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 22:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В региональный ландшафтный парк под Харьковом продолжают возвращать животных, которых эвакуировали в начале полномасштабного вторжения РФ из-за обстрелов. Среди них — зебры.".