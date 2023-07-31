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Екопарком під Харковом знову бігають зебри (відео)

Суспільство 22:42   31.07.2023
Олена Нагорна
Екопарком під Харковом знову бігають зебри (відео)

До регіонального ландшафтного парку під Харковом продовжують повертати тварин, яких евакуювали на початку повномасштабного вторгнення РФ через обстріли. Серед них – зебри.

“Їхній будинок – тут. І ми дуже раді, що наші тварини, більшість з яких все ще розкидані різними куточками України, поступово повертаються у відновлені вольєри. Екопарк відроджується!” пишуть у Facebook ландшафтний парк.

Відео: пресслужба екопарку

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Нагадаємо, 1 червня 2023 року в екопарку відкрили першу локацію – «Долину альпак». На відкритій території площею до 4 гектарів завершили розмінування та поселили тварин: альпак, овець, коней та кіз. “Долина” знаходиться по один бік від окружної, основний парк – по інший. Там поки що працюють сапери.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До регіонального ландшафтного парку під Харковом продовжують повертати тварин, яких евакуювали на початку повномасштабного вторгнення РФ через обстріли. Серед них – зебри.".