Екопарком під Харковом знову бігають зебри (відео)

До регіонального ландшафтного парку під Харковом продовжують повертати тварин, яких евакуювали на початку повномасштабного вторгнення РФ через обстріли. Серед них – зебри.

“Їхній будинок – тут. І ми дуже раді, що наші тварини, більшість з яких все ще розкидані різними куточками України, поступово повертаються у відновлені вольєри. Екопарк відроджується!” – пишуть у Facebook ландшафтний парк.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, 1 червня 2023 року в екопарку відкрили першу локацію – «Долину альпак». На відкритій території площею до 4 гектарів завершили розмінування та поселили тварин: альпак, овець, коней та кіз. “Долина” знаходиться по один бік від окружної, основний парк – по інший. Там поки що працюють сапери.