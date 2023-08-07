Корови та яки: у харківський екопарк продовжують повертатися тварини (відео)

Тварини повертаються у харківський екопарк. Чергові «переселенці» – угорські сірі або степові корови, а також яки.

«Днями з евакуації до своєї звичної домівки повернулися угорські сірі – або степові – корови. У себе на батьківщині цих тварин часто демонструють туристам і вони взяті під охорону законодавства. Поруч розмістилися вихідці з Тибетського нагір’я – яки, котрих також працівники Фельдман Екопарк разом з волонтерами були змушені вивезти у безпечне місце під час ворожих обстрілів», – повідомила пресслужба екопарку.

В екопарку додали, що тварини, які повернулися, мають добрий апетит і хороший настрій.