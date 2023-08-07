Корови та яки: у харківський екопарк продовжують повертатися тварини (відео)
Тварини повертаються у харківський екопарк. Чергові «переселенці» – угорські сірі або степові корови, а також яки.
«Днями з евакуації до своєї звичної домівки повернулися угорські сірі – або степові – корови. У себе на батьківщині цих тварин часто демонструють туристам і вони взяті під охорону законодавства. Поруч розмістилися вихідці з Тибетського нагір’я – яки, котрих також працівники Фельдман Екопарк разом з волонтерами були змушені вивезти у безпечне місце під час ворожих обстрілів», – повідомила пресслужба екопарку.
В екопарку додали, що тварини, які повернулися, мають добрий апетит і хороший настрій.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тварини повертаються у харківський екопарк. Чергові «переселенці» – угорські сірі або степові корови, а також яки.".