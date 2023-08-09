Обязательная эвакуация 11 тысяч жителей Купянщины возможна из-за обострения
В связи с обострением оперативной обстановки на Купянском направлении может быть объявлена обязательная эвакуация взрослых и принудительная — детей из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, сообщила журналистам пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал.
Решение будет принято по результатам добровольной (профилактической) эвакуации, которая проводится сейчас, сказала Шаповал. Однако когда именно — не уточнила.
«Эвакуация проводится профилактически, потому что враг значительно усилил обстрелы приграничных и тех населенных пунктов, которые фактически приближены к линии фронта. Враг продолжает террор местного населения авиаударами, в том числе. Поэтому наша цель — максимальное сохранение жизней нашего гражданского населения», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов на аппаратном совещании 9 августа.
Как сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, ориентировочно обязательной эвакуации подлежат более 11 тысяч человек, в том числе принудительной — 600 детей.
«Готовится решение о проведении обязательной эвакуации в принудительном порядке детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями. Более 600 детей», — сказал Сокол.
Как пишет пресс-служба ХОВА, все желающие покинуть обстреливаемые территории могут выехать, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам или по номерам: +38(050) 789-01-24 и +38(063) 789-64-74.
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Напомним, с 27 апреля по 9 мая из 15 населенных пунктов Купянского района был эвакуирован 131 человек (79 детей и 52 сопровождающих).
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 21:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с обострением оперативной обстановки на Купянском направлении может быть объявлена обязательная эвакуация взрослых и принудительная — детей из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, сообщила журналистам пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал.".