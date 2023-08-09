Обов’язкова евакуація 11 тисяч жителів Куп’янщини можлива через загострення

У зв’язку із загостренням оперативної обстановки на Куп’янському напрямку може бути оголошено обов’язкову евакуацію дорослих та примусову – дітей із 53 населених пунктів Куп’янського району Харківської області, повідомила журналістам речниця начальника ХОВА Олена Шаповал.

Рішення буде ухвалено за результатами добровільної (профілактичної) евакуації, яка проводиться зараз, сказала Шаповал. Проте коли саме – не уточнила.

“Евакуація проводиться профілактично, тому що ворог значно посилив обстріли прикордонних і тих населених пунктів, які фактично наближені до лінії фронту. Ворог продовжує терор місцевого населення авіаударами в тому числі. Тому наша мета – максимальне збереження життів нашого цивільного населення“, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов на апаратній нараді 9 серпня.

Як повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, орієнтовно обов’язковій евакуації підлягають понад 11 тисяч осіб, зокрема примусовій – 600 дітей.

“Готується рішення щодо проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють або іншими законними представниками. Понад 600 дітей”, – сказав Сокол.

Як пише пресслужба ХОВА, всі охочі залишити обстрілювані території можуть виїхати, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів або за номерами: +38(050) 789-01-24 та +38(063) 789-64-74.

Нагадаємо, з 27 квітня по 9 травня з 15 населених пунктів Куп’янського району було евакуйовано 131 особу (79 дітей та 52 супроводжуючі).