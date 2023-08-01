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Мешканці Куп’янська звикли до обстрілів і не хочуть евакуюватися

Суспільство 14:29   01.08.2023
Оксана Якушко
Мешканці Куп’янська звикли до обстрілів і не хочуть евакуюватися

Хоча на території Куп’янської громади мешкає понад 12 тисяч людей і більше півтисячі дітей, люди не поспішають евакуюватися у більш безпечні місця Харківщини, розповів під час телемарафону Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації.

Мешканці Куп’янська постійно відчувають близькість ворога, який знаходиться на відстані 8-9 км міста, зазначив Беседін.

Росіяни щодня обстрілюють критичну інфраструктуру і житлові будинки, через що гинуть і отримують поранення цивільні мешканці.

«На зараз на території Куп’янської громади проживає понад 12 тисяч людей, з них 546 дітей. Хоча у місті з листопада діє добровільна евакуація. Але люди нехтують пропозицією», – повідомив Беседін.

Причина суто психологічна – люди звикли до обстрілів, тому не звертають увагу на загрозу, нехтуючи безпекою дітей, пояснив Беседін.

Читайте також: Генштаб ЗСУ по Харківщині: відбита атака РФ, обстріли та авіаудар

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 14:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хоча на території Куп’янської громади мешкає понад 12 тисяч людей і більше півтисячі дітей, люди не поспішають евакуюватися у більш безпечні місця Харківщини, розповів під час телемарафону Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації.".