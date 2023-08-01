Мешканці Куп’янська звикли до обстрілів і не хочуть евакуюватися
Хоча на території Куп’янської громади мешкає понад 12 тисяч людей і більше півтисячі дітей, люди не поспішають евакуюватися у більш безпечні місця Харківщини, розповів під час телемарафону Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації.
Мешканці Куп’янська постійно відчувають близькість ворога, який знаходиться на відстані 8-9 км міста, зазначив Беседін.
Росіяни щодня обстрілюють критичну інфраструктуру і житлові будинки, через що гинуть і отримують поранення цивільні мешканці.
«На зараз на території Куп’янської громади проживає понад 12 тисяч людей, з них 546 дітей. Хоча у місті з листопада діє добровільна евакуація. Але люди нехтують пропозицією», – повідомив Беседін.
Причина суто психологічна – люди звикли до обстрілів, тому не звертають увагу на загрозу, нехтуючи безпекою дітей, пояснив Беседін.
Читайте також: Генштаб ЗСУ по Харківщині: відбита атака РФ, обстріли та авіаудар
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мешканці Куп’янська звикли до обстрілів і не хочуть евакуюватися»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 14:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хоча на території Куп’янської громади мешкає понад 12 тисяч людей і більше півтисячі дітей, люди не поспішають евакуюватися у більш безпечні місця Харківщини, розповів під час телемарафону Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації.".