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Жители Купянска привыкли к обстрелам и не хотят эвакуироваться

Общество 14:29   01.08.2023
Оксана Якушко
Жители Купянска привыкли к обстрелам и не хотят эвакуироваться

Хотя на территории Купянской громады проживают более 12 тысяч человек и более полутысячи детей, люди не спешат эвакуироваться в более безопасные места Харьковщины, рассказал во время телемарафона Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации.

Жители Купянска постоянно ощущают близость врага, который находится на расстоянии 8-9 км от города, отметил Беседин.

Россияне каждый день обстреливают критическую инфраструктуру и жилые дома, из-за чего погибают и получают ранения гражданские.

«На данный момент на территории Купянской громады постоянно проживает более 12 тысяч человек, из них 546 детей. Хотя в городе с ноября действует добровольная эвакуация. Но люди пренебрегают предложением», – сообщил Беседин.

Причина чисто психологическая – люди привыкли к обстрелам, поэтому не обращают внимание на угрозу, пренебрегая безопасностью детей, объяснил Беседин.

Читайте также: Генштаб ВСУ по Харьковщине: отбитая атака РФ, обстрелы и авиаудар

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хотя на территории Купянской громады проживают более 12 тысяч человек и более полутысячи детей, люди не спешат эвакуироваться в более безопасные места Харьковщины, рассказал во время телемарафона Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации.".