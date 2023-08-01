Жители Купянска привыкли к обстрелам и не хотят эвакуироваться

Хотя на территории Купянской громады проживают более 12 тысяч человек и более полутысячи детей, люди не спешат эвакуироваться в более безопасные места Харьковщины, рассказал во время телемарафона Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации.

Жители Купянска постоянно ощущают близость врага, который находится на расстоянии 8-9 км от города, отметил Беседин.

Россияне каждый день обстреливают критическую инфраструктуру и жилые дома, из-за чего погибают и получают ранения гражданские.

«На данный момент на территории Купянской громады постоянно проживает более 12 тысяч человек, из них 546 детей. Хотя в городе с ноября действует добровольная эвакуация. Но люди пренебрегают предложением», – сообщил Беседин.

Причина чисто психологическая – люди привыкли к обстрелам, поэтому не обращают внимание на угрозу, пренебрегая безопасностью детей, объяснил Беседин.