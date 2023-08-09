Разрушение имения митрополита Онуфрия в центре Харькова: полиция открыла дело

Под предлогом реконструкции происходит разрушение старинного имения на Бурсацком спуске, 6 в историческом центре Харькова. На основании такого заявления правоохранители открыли уголовное производство.

Дело будут расследовать по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области и добавили, что устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, тема разрушения исторического здания получила огласку в соцсетях 22 июля. Позже исследователь Харькова Иван Пономаренко рассказал, что на Бурсацком спуске, 6 расположен дом мастеров шляпного дела Штейфонов 1830-х годов. По его словам, здание «не является памятником архитектуры, поэтому с ним можно делать что угодно».

Как сообщали активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные реестра недвижимости, учредителями фирмы «Лаки Траст», которая владеет зданием на Бурсацком спуске, 6 площадью 660 квадратных метров, являются митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП Онуфрий (Олег Легкий) и его брат Яромир Легкий, работавший секретарем-референтом Харьковской епархии УПЦ МП.

8 августа пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что представители мэрии и правоохранители остановили строительные работы.

То, что частичный демонтаж трехэтажного здания проводится незаконно — обнаружили несколько недель назад, рассказала начальница отдела правового обеспечения департамента земельных отношений горсовета Екатерина Подлесная. По ее словам, фирма «Лаки Траст», которой принадлежит здание, не имеет договора аренды или права собственности на участок, градостроительные условия застройщик не получал, как и разрешительные документы на начало строительных работ.

«К сожалению, владельцы здания на контакт с представителями городского совета не выходили и при остановке работ на объекте не появились», — отметила Подлесная.

Мэрия, по ее словам, обратилась в ХОВА с запросом, почему дом не внесен в реестр памятников архитектуры. Чиновница также заверила, что никакие работы не будут начаты, пока не будет открыто уголовное производство и не будут получены результаты проверки.