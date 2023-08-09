Руйнування маєтку митрополита Онуфрія в центрі Харкова: відкрито провадження

Під приводом реконструкції відбувається руйнування старовинного маєтку на Бурсацькому узвозі, 6 в історичному центрі Харкова. На підставі такої заяви правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Справу розслідуватимуть за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області та додали, що встановлюють обставини події.

Нагадаємо, тема руйнування будівлі набула розголосу в соцмережах 22 липня. Пізніше дослідник Харкова Іван Пономаренко розповів, що на Бурсацькому узвозі, 6 розташований дім майстрів капелюшної справи Штейфонів 1830-х років. За його словами, будівля “не є пам’ятником архітектури, тому з нею можна робити що завгодно”.

Як повідомляли активісти ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на дані реєстру нерухомості, засновниками фірми “Лакі Траст”, яка володіє будівлею на Бурсацькому узвозі, 6 площею 660 квадратних метрів, є митрополит Харківський і Богодухівський УПЦ МП Онуфрій та його брат Яромир Легкий, який працював секретарем-референтом Харківської єпархії УПЦ МП.

8 серпня пресслужба Харківської міськради повідомила, що представники мерії та правоохоронці зупинили будівельні роботи на Бурсацькому узвозі, 6.

Те, що частковий демонтаж триповерхової будівлі проводиться незаконно – виявили кілька тижнів тому, розповіла начальниця відділу правового забезпечення департаменту земельних відносин міськради Катерина Підлісна. За її словами, фірма “Лакі Траст”, якій належить будівля, не має договору оренди чи права власності на землю, містобудівні умови забудовник не отримував, як і дозвільні документи на початок будівельних робіт.

“На жаль, власники будівлі на контакт із представниками міської ради не виходили та при зупинці робіт на об’єкті не з’явилися”, – зазначила Підлісна.

Мерія, за її словами, звернулася до ХОВА із запитом, чому будівлю не внесено до реєстру пам’яток архітектури. Чиновниця також запевнила, що жодних робіт не буде розпочато, допоки не буде відкрито кримінальне провадження і не будуть отримані результати перевірки.