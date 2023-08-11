Где сегодня атаковал враг на Купянском направлении, рассказали в Генштабе

На Купянском направлении в Харьковской области армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиационные удары в районах сел Кисловка и Першотравневое Купянского района.

Вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Одноробовка, Уды, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное.