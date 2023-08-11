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Где сегодня атаковал враг на Купянском направлении, рассказали в Генштабе

Общество 19:30   11.08.2023
Елена Нагорная
Где сегодня атаковал враг на Купянском направлении, рассказали в Генштабе

На Купянском направлении в Харьковской области армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиационные удары в районах сел Кисловка и Першотравневое Купянского района.

Вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Одноробовка, Уды, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении в Харьковской области армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".