Где сегодня атаковал враг на Купянском направлении, рассказали в Генштабе
На Купянском направлении в Харьковской области армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиационные удары в районах сел Кисловка и Першотравневое Купянского района.
Вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Одноробовка, Уды, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении в Харьковской области армия РФ в течение суток вела безуспешные наступательные действия в районе сел Синьковка и Ивановка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".