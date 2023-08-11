Де сьогодні атакував ворог на Куп’янському напрямку, розповіли в Генштабі
На Куп’янському напрямку в Харківській області армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаційних ударів у районах сіл Кислівка та Першотравневе Куп’янського району.
Ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Одноробівка, Уди, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку в Харківській області армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".