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Де сьогодні атакував ворог на Куп’янському напрямку, розповіли в Генштабі

Суспільство 19:30   11.08.2023
Олена Нагорна
Де сьогодні атакував ворог на Куп’янському напрямку, розповіли в Генштабі

На Куп’янському напрямку в Харківській області армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаційних ударів у районах сіл Кислівка та Першотравневе Куп’янського району.

Ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Одноробівка, Уди, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 19:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку в Харківській області армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".