Де сьогодні атакував ворог на Куп’янському напрямку, розповіли в Генштабі

На Куп’янському напрямку в Харківській області армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії в районі сіл Синьківка та Іванівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаційних ударів у районах сіл Кислівка та Першотравневе Куп’янського району.

Ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Одноробівка, Уди, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.