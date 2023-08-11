Женщина утонула в пруду на Харьковщине — ГСЧС
В ГСЧС сообщили, что 10 августа подняли тело 41-летней женщины из воды.
«В селе Чистоводовка Куньевской громады Изюмского района на местном пруду утонула женщина 1982 г.р. Местные спасатели выезжали для извлечения из воды тела погибшей», — сообщила в утренней сводке пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели Харьковщины осуществили 20 оперативных выездов. Пять из них — на ликвидацию пожаров (один пожар возник в Купянске из-за обстрела РФ); еще шесть — для оказания помощи населению и коммунальным службам.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что 10 августа подняли тело 41-летней женщины из воды".