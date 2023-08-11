Жінка потонула у ставку на Харківщині – ДСНС
У ДСНС повідомили, що 10 серпня підняли тіло 41-річної жінки з води.
“У с. Чистоводівка Куньєвської громади Ізюмського району на місцевому ставку потонула жінка 1982 р.н. Місцеві рятувальники виїжджали для діставання з води тіла загиблої”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом за добу рятувальники Харківщини здійснили 20 оперативних виїздів. П’ять з них – на ліквідацію пожеж (одна пожежа виникла в Куп’янську через обстріл РФ); ще шість – для надання допомоги населенню та комунальним службам.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 07:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що 10 серпня підняли тіло 41-річної жінки з води".