Жінка потонула у ставку на Харківщині – ДСНС

У ДСНС повідомили, що 10 серпня підняли тіло 41-річної жінки з води.

“У с. Чистоводівка Куньєвської громади Ізюмського району на місцевому ставку потонула жінка 1982 р.н. Місцеві рятувальники виїжджали для діставання з води тіла загиблої”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники Харківщини здійснили 20 оперативних виїздів. П’ять з них – на ліквідацію пожеж (одна пожежа виникла в Куп’янську через обстріл РФ); ще шість – для надання допомоги населенню та комунальним службам.