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Десять авианалетов совершил враг за сутки на Лимано-Купянском направлении

Общество 09:26   13.08.2023
Елена Нагорная
Десять авианалетов совершил враг за сутки на Лимано-Купянском направлении

В течение суток на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Во время отражения этих атак, по его словам, 37 оккупантов были уничтожены и 82 ранены. Также уничтожены три вражеских миномета, БпЛА, три дрона-камикадзе и три блиндажа.

Враг за сутки совершил 428 обстрелов и десять авианалетов с помощью боевых вертолетов и штурмовой авиации, добавил Череватый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 09:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.".