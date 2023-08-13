Десять авианалетов совершил враг за сутки на Лимано-Купянском направлении

В течение суток на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Во время отражения этих атак, по его словам, 37 оккупантов были уничтожены и 82 ранены. Также уничтожены три вражеских миномета, БпЛА, три дрона-камикадзе и три блиндажа.

Враг за сутки совершил 428 обстрелов и десять авианалетов с помощью боевых вертолетов и штурмовой авиации, добавил Череватый.