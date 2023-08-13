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Десять авіанальотів здійснив ворог за добу на Лимано-Куп’янському напрямку

Суспільство 09:26   13.08.2023
Олена Нагорна
Десять авіанальотів здійснив ворог за добу на Лимано-Куп’янському напрямку

Протягом доби на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники відбили три ворожі атаки, повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Під час відбиття цих атак, за його словами, 37 окупантів було знищено та 82 поранено. Також знищено три ворожі міномети, БпЛА, три дрони-камікадзе та три бліндажі.

Ворог за добу здійснив 428 обстрілів та десять авіанальотів за допомогою бойових вертольотів та штурмової авіації, додав Череватий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 09:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники відбили три ворожі атаки, повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.".