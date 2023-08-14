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Винят нетрезвых военных и друг друга: ISW о реакции в РФ на успехи ВСУ на юге

Мир 11:18   14.08.2023
Оксана Горун
Винят нетрезвых военных и друг друга: ISW о реакции в РФ на успехи ВСУ на юге Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) проанализировал события в районе поселка Урожайное на юге Донецкой области. Силы обороны уже в населенном пункте, а оккупанты жалуются, что их армия не желает его «защищать».

«13 августа украинские силы вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в западной части Донецка — восточной части Запорожской области и в западной части Запорожской области», — проинформировал Институт изучения войны в сводке за прошедшие сутки.

Так, Генштаб ВСУ сообщил о частичном успехе в районе Работиного Запорожской области. Но оккупантов больше обеспокоила ситуация в Урожайном Донецкой области.

«Несколько российских источников заявили 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (в районе границы Донецкой и Запорожской областей), хотя многие российские источники опровергли эти утверждения 13 августа и вместо этого заявили, что российские войска все еще занимают южную часть Урожайного, боевые действия ведутся, а районы Урожайного оспариваются. ISW не получил подтверждения того, что российские силы полностью выведены из Урожайного, и российские силы, вероятно, в настоящее время занимают позиции, по крайней мере, в южной части населенного пункта», — привели данные своего анализа в ISW.

События в Урожайном вызвали бурную реакцию в среде российских пропагандистов. На сей раз они жаловались на низкий моральный дух своего воинства.

«12 августа российский военный блогер пожаловался, что 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и 10 августа досрочно вышла из Урожайного, заявив, что им не хватает подкреплений, когда на самом деле личный состав части находился в тылу в нетрезвом виде. Военный блогер пожаловался, что вся 36-я общевойсковая армия (САА) не желает защищать населенный пункт, а оперативно-тактическое боевое соединение «Каскад» «Донецкой Народной Республики (ДНР)» и 40-я бригада морской пехоты (ТОФ) защищают Урожайное», — пересказали жалобы оккупантов в Институте изучения войны.

Такие заявления так называемого «военкора» вызвали активное обсуждение в среде российских пропагандистов. Они обвиняли военных и друг друга (в том числе автора первого сообщения о выходе из Урожайного), обсуждали чистки в военном командовании РФ и слишком раннее расходование ресурсов, необходимых для обороны.

Читайте также: Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал события в районе поселка Урожайное на юге Донецкой области. Силы обороны уже в населенном пункте, а оккупанты жалуются, что их армия не желает его «защищать»".