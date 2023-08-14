Винуватять п’яних військових і один одного: ISW про реакцію в РФ на успіхи ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував події в районі селища Урожайне на півдні Донецької області. Сили оборони вже в населеному пункті, а окупанти скаржаться, що їхня армія не бажає його “захищати”.

“13 серпня українські сили вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в західній частині Донецька — східній частині Запорізької області та у західній частині Запорізької області”, — поінформував Інститут вивчення війни у ​​зведенні за минулу добу.

Так, Генштаб ЗСУ повідомив про частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області. Але окупантів найбільше стурбувала ситуація в Урожайному Донецької області.

“Кілька російських джерел заявили 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного (у районі кордону Донецької та Запорізької областей), хоча багато російських джерел спростували ці твердження 13 серпня і натомість заявили, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного, бойові дії ведуться, а райони Урожайного оскаржуються. ISW не отримав підтвердження того, що російські сили повністю виведені з Урожайного, і російські сили, ймовірно, наразі займають позиції, принаймні, у південній частині населеного пункту”, – навели дані свого аналізу в ISW.

Події в Урожайному викликали бурхливу реакцію серед російських пропагандистів. Цього разу вони нарікали на низький моральний дух свого воїнства.

“12 серпня російський військовий блогер поскаржився, що 37-а окрема гвардійська мотострілецька бригада (36-а загальновійськова армія, Східний військовий округ) не виділила танкові частини для підтримки своєї піхоти в Урожайному та 10 серпня достроково вийшла з Урожайного, заявивши, що їм не вистачає підкріплень, коли насправді особовий склад частини перебував у тилу в нетверезому стані. Військовий блогер поскаржився, що вся 36-а загальновійськова армія (САА) не бажає захищати населений пункт, а оперативно-тактичне бойове з’єднання “Каскад” “Донецької Народної Республіки” (ДНР)” та 40-а бригада морської піхоти (ТОФ) захищають Урожайне”, – переказали скарги окупантів в Інституті вивчення війни.

Такі заяви так званого “військкора” викликали активне обговорення серед російських пропагандистів. Вони звинувачували військових та один одного (у тому числі автора першого повідомлення про вихід з Урожайного), обговорювали чистки у військовому командуванні РФ та надто раннє витрачання ресурсів, необхідних для оборони.