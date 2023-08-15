ЧП с электриком и отключение газа – Минэнерго о ситуации на Харьковщине
Фото: Министерство энергетики Украины
В Харьковской области из-за обрыва высоковольтного провода пострадал электромонтер.
«Электромонтер получил ожоги из-за обрыва провода во время выполнения работ на линии 330 кВ. Каретой скорой помощи был доставлен в больницу, обстоятельства несчастного случая выясняются», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Также, по данным Минэнерго, из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Харьковской областях повреждены газопроводы. Газа пока нет у более 100 абонентов. Продолжаются ремонтные работы.
«Из-за обстрелов обесточены 403 населенных пункта в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской, Луганской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности», — добавили в Минэнерго.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за обрыва высоковольтного провода пострадал электромонтер.".