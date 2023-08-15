ЧП с электриком и отключение газа – Минэнерго о ситуации на Харьковщине

В Харьковской области из-за обрыва высоковольтного провода пострадал электромонтер.

«Электромонтер получил ожоги из-за обрыва провода во время выполнения работ на линии 330 кВ. Каретой скорой помощи был доставлен в больницу, обстоятельства несчастного случая выясняются», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Также, по данным Минэнерго, из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Харьковской областях повреждены газопроводы. Газа пока нет у более 100 абонентов. Продолжаются ремонтные работы.

«Из-за обстрелов обесточены 403 населенных пункта в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Херсонской, Луганской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности», — добавили в Минэнерго.