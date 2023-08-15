НП з електриком та відключення газу – Міненерго про ситуацію на Харківщині
Фото: Міністерство енергетики України
В Харківській області через обрив високовольтного проводу постраждав електромонтер.
«Електромонтер отримав опіки через обрив проводу під час виконання робіт на лінії 330 кВ. Каретою швидкої допомоги його доставили у лікарню, обставини нещасного випадку з’ясовуються», – повідомили у Міністерстві енергетики України.
Також, за даними Міненерго, через ворожі обстріли у Донецькій та Харківській областях пошкоджені газопроводи. Газу наразі немає у понад 100 абонентів. Тривають ремонтні роботи.
«Через обстріли знеструмлено 403 населених пункти у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Луганській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – додали в Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області через обрив високовольтного проводу постраждав електромонтер.".