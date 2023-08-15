НП з електриком та відключення газу – Міненерго про ситуацію на Харківщині

В Харківській області через обрив високовольтного проводу постраждав електромонтер.

«Електромонтер отримав опіки через обрив проводу під час виконання робіт на лінії 330 кВ. Каретою швидкої допомоги його доставили у лікарню, обставини нещасного випадку з’ясовуються», – повідомили у Міністерстві енергетики України.

Також, за даними Міненерго, через ворожі обстріли у Донецькій та Харківській областях пошкоджені газопроводи. Газу наразі немає у понад 100 абонентів. Тривають ремонтні роботи.

«Через обстріли знеструмлено 403 населених пункти у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Луганській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – додали в Міненерго.