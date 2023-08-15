За сутки на Лимано-Купянском направлении произошло только одно боестолкновение
На Купянско-Лиманском направлении враг активно использует авиацию.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. При этом за сутки на этом участке фронта произошло только одно боевое столкновение.
«Враг совершил 8 авианалетов с помощью боевых вертолетов, штурмовых самолетов, 612 раз обстрелял наши позиции, мы во время отражения атак 28 оккупантов уничтожили, 94 ранили. Уничтожили вражеский танк, БМП, две пушки, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», четыре беспилотных летальных комплекса, два состава с боеприпасами врага и (неразборчиво – ред.) полевые блиндажи», — рассказал Череватый.
«Это направление было на постоянном контроле командующего, были отданы непосредственные, жесткие, четкие приказы на построение этой обороны, усилены наши огневые позиции, перекинуты резервы. Так получилось сделать невозможным движение врага», — отметил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении враг активно использует авиацию.".