За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку сталося лише одне боєзіткнення

На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог активно використовує авіацію.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. При цьому за добу на цій ділянці фронту сталося лише одне бойове зіткнення.

«Ворог здійснив 8 авіанальотів за допомогою бойових гелікоптерів штурмових літаків, 612 разів обстріляв наші позиції, ми під час відбиття атак 28 окупантів знищили, 94 поранили. Знищили ворожий танк, БМП, дві гармати, самохідну артилерійську установку «Гвоздика», чотири безпілотних летальних комплекси, два склади з боєприпасами ворога та (нерозбірливо – ред.) полові бліндажі», – розповів Череватий.

«Цей напрямок був на постійному контролі командувача, було віддано безпосередні, жорсткі, чіткі накази на побудову цієї оборони, посилено наші вогневі позиції, перекинуто резерви. Так вдалося унеможливити рух ворога», – зазначив Черевий.